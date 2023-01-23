『送料無料★JBL TUNE115TWS Bluetooth ワイヤレス/USBタイプC (ブラック)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 57分に出品され03月19日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,084円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 エントリークラスの完全ワイヤレスイヤホンより新モデルが登場 最大約21時間のワイヤレス再生を実現 接続方式:無線 ワイヤレス規格:Bluetooth 商品:USBタイプC充電ケーブル 左右どちらか片側イヤホンの単体使用が可能(Dual Connect) ハンズフリー機能に加え、

Google アシスタント、Siriの起動に対応 パワフルで深みのあるJBLサウンド 原産国:中国