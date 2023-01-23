『モビーstore アウトドアメッシュテーブル 120cm 耐熱 軽量 2段階 高さ調節 キャンプ BBQ キャンプ飯 アウトドアテーブル ア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 26分に出品され03月29日 09時 26分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【モビーstore】 アウトドアメッシュテーブル 120cm 耐熱 軽量 2段階 高さ調節 キャンプ BBQ キャンプ飯 アウトドアテーブル アウトドア メッシュテーブル レジャーテーブル 折りたたみ バーベキュー 運動会 イベント 防災グッズ sl-kz120
【商品説明】
・【コンパクト収納/持ち運びがスマート】天板は３つ折り式で、厚み約10?になるコンパクト収納。ハンドルが付いてスマートに持ち運びできて、置き場所も取りません。キャンプだけでなく、アウトドア、BBQ、お花見、イベントなど幅広く活躍できます。
・【折り畳み式/約3.7kg超軽量テーブル】キャンプで快適に使える折り畳み式のメッシュテーブル。天板は３つ折り構造で、展開して脚を広げ、高さを調節するだけの3ステップ。工具不要の簡単な組み立て。重量約3.7kgの超軽量なので簡易さで扱いやすいテーブルです。
・【耐荷重約40?/高い耐
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8047円
634 入札履歴
終了
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