『モビーstore アウトドアメッシュテーブル 120cm 耐熱 軽量 2段階 高さ調節 キャンプ BBQ キャンプ飯 アウトドアテーブル ア【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 09時 26分に出品され03月29日 09時 26分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【モビーstore】 アウトドアメッシュテーブル 120cm 耐熱 軽量 2段階 高さ調節 キャンプ BBQ キャンプ飯 アウトドアテーブル アウトドア メッシュテーブル レジャーテーブル 折りたたみ バーベキュー 運動会 イベント 防災グッズ sl-kz120



【商品説明】

・【コンパクト収納/持ち運びがスマート】天板は３つ折り式で、厚み約10?になるコンパクト収納。ハンドルが付いてスマートに持ち運びできて、置き場所も取りません。キャンプだけでなく、アウトドア、BBQ、お花見、イベントなど幅広く活躍できます。

・【折り畳み式/約3.7kg超軽量テーブル】キャンプで快適に使える折り畳み式のメッシュテーブル。天板は３つ折り構造で、展開して脚を広げ、高さを調節するだけの3ステップ。工具不要の簡単な組み立て。重量約3.7kgの超軽量なので簡易さで扱いやすいテーブルです。

・【耐荷重約40?/高い耐



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。