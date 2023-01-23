『タニタ 体組成計 BC-758-PK(ローズピンク) 乗るピタ機能で簡単測定/マイサポ機能で測定応援【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 14時 27分に出品され03月09日 14時 27分に終了予定です。即決価格は8,013円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・測定頻度に合わせて表示が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定を応援します。 ・体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 ・触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。 ・乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。 ・立てかけ収納OK。