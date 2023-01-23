『ミネラルウォーターの源(300g(1L用×3個))【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 27分に出品され03月28日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,963円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミネラルウォーターの源(300g(1L用×3個))
【商品説明】
・北海道産瀬棚・黒松内層の貝化石・サンゴ化石で弱アルカリイオン水が簡単に作れます。
・半永久的約３０年以上お使いいただけます。
・山の湧き水同様のミネラルが豊富
・水道水に２４時間浸けるだけで体に優しい美味しい軟水が作れます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7963円
28 入札履歴
終了
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