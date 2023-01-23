『[ASHU] 犬用 ウェアハーネス リード ボーダー ブラック 帝塚山ハウンドカム (LL，XL) 中型犬 (ウェアハーネスXL&リードM セット)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 11時 01分に出品され03月21日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ Spring online shop ペット用品 ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード ハーネス、胴輪

商品コード a-B00NL930LI-20230803