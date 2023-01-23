『アルファタックル(alpha tackle) CRAZEE SHORE JIG GAME 902MH 69579【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 12時 19分に出品され04月02日 12時 19分に終了予定です。即決価格は7,846円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルファタックル(alpha tackle) CRAZEE SHORE JIG GAME 902MH 69579



【商品説明】

・ルアーウエイト：MAX45g

・全長：9ft

・継数：2本/仕舞：141cm

・自重：213g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 160.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。