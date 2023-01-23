『オンヨネ Tシャツ AD MODEL TEE メンズ ホワイト O【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 21時 11分に出品され05月04日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,806円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

オンヨネ Tシャツ AD MODEL TEE メンズ ホワイト O



【商品説明】

・Material Composition: 100% Polyester

・Material: 100% Polyester

・Size L: Sleeve Length 19.5 inches (49.5 cm)， Width 21.3 inches (54 cm)， Length 27.8 inches (70.5 cm)

・Size M: Sleeve Length: 18.3 inches (46.5 cm)， Width: 20.7 inches (52.5 cm)， Length: 27.0 inches (68.5 cm)

・Size O: Sleeve Length: 20.1 inches (51 cm)， Width: 22.4 inches (57



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ オンヨネ

Tシャツ

AD

MODEL

TEE

メンズ

ホワイト

O