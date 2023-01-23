『プリンセス・クローゼット ペット用お洒落キャリーバッグ フリル・ブラックウォッチ F【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 20時 22分に出品され03月03日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリンセス・クローゼット ペット用お洒落キャリーバッグ フリル・ブラックウォッチ F



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :45×17×26cm

・本体重量:0.5kg



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 32.50 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。