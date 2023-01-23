『デサント リュックサック ランニング トレラン 部活 保冷ポケット付 抗菌 再帰反射 軽量 BL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 15分に出品され03月23日 16時 15分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント リュックサック ランニング トレラン 部活 保冷ポケット付 抗菌 再帰反射 軽量 BL
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 36.40 cm
奥行 : 48.90 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
サイズ・カラーの指定について
商品によってはサイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。
ご希望のカラーやサイズがある場合は、ご購入時のご要望欄に記載をお願い致します。また商品によっては一部カラーやサイズが欠品している場合もございますので在庫状況についてはお気軽にお問合せ下さい。
パッケージについて
商品パッケージは予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
期限表示について
商品画像に記載されている賞味期限などは、あくまでもサンプル例です。お届けする商品は、十分に賞味期限などが確保されたものになりますのでご安心ください。
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落札価格7615円
171 入札履歴
終了
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