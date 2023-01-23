『ドイツレベル 1/24 シュリングマン HLF 20 VARUS 4x4 プラモデル【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 11時 40分に出品され03月23日 11時 40分に終了予定です。即決価格は7,579円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイツレベル 1/24 シュリングマン HLF 20 VARUS 4x4 プラモデル



【商品説明】

・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 2.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。