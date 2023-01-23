共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井照明 GT-DJ-2DW-9WT-2 LED電【お歳暮】

商品情報

【商品名】

共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井照明 GT-DJ-2DW-9WT-2 LED電



【商品説明】

・【シーリングライト4灯】お洒落な見た目と実用性を兼ね備えた4灯シーリングライト。金属フレームとウッドシェードの定番デザインよりお部屋をグッと格上げます。

・【取り付け簡易＆プールスイッチ付き】約1.5キロの軽量化デザインと工事不要の取付け方法により、女性一人でも楽に取り付けられます。プルスイッチを引っ張ると点灯切り替えができます。壁スイッチのないお部屋にも利用できます。

・【角度調整可能】4灯全てが独立して角度調整可能、取り付けた後でも角度を簡単に調節でき、シーリングカバーにはスリットがあるので、取付向きも調整可能です。

・【調光＆調色LED電球60W形付＆リモコンで明るさ簡単切り替え】ライトの



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。