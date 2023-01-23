『共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井照明 GT-DJ-2DW-9WT-2 LED電【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 06時 16分に出品され04月01日 06時 16分に終了予定です。即決価格は7,576円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井照明 GT-DJ-2DW-9WT-2 LED電
【商品説明】
・【シーリングライト4灯】お洒落な見た目と実用性を兼ね備えた4灯シーリングライト。金属フレームとウッドシェードの定番デザインよりお部屋をグッと格上げます。
・【取り付け簡易＆プールスイッチ付き】約1.5キロの軽量化デザインと工事不要の取付け方法により、女性一人でも楽に取り付けられます。プルスイッチを引っ張ると点灯切り替えができます。壁スイッチのないお部屋にも利用できます。
・【角度調整可能】4灯全てが独立して角度調整可能、取り付けた後でも角度を簡単に調節でき、シーリングカバーにはスリットがあるので、取付向きも調整可能です。
・【調光＆調色LED電球60W形付＆リモコンで明るさ簡単切り替え】ライトの
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 40.40 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パナソニック 一体型LEDベースライト 40形 学校用 埋込型 W220 3200lmタイプ ウィズリモ 昼白色 調光 XLX437GENTRC9
¥ 7573
クランプ ハンガー ブラック 10個 セット 舞台 照明 金属 ステージ スポット ライト 照明器具 天井 スタンド 6畳 撮影 リモコン
¥ 7573
KY LEE シーリングライト 1灯 照明器具 間接照明 ガラス アンティーク レトロ ガラス 星 星形 星型 寝室 内玄関 トイレ おしゃ
¥ 7573
Ledシーリングライト 10畳 調光 調色 40w 電球色 昼光色、照明器具 デイホワイト、 リモコン付き、スリープタイマー機能、天井LED
¥ 7573
【XD403633H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403631H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403631H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403629H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403625H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403623H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403621H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403615H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403615H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403613H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403609H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403609H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403607H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
【XD403605H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
¥ 7573
落札価格7576円
101 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！