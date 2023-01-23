『クランプ ハンガー ブラック 10個 セット 舞台 照明 金属 ステージ スポット ライト 照明器具 天井 スタンド 6畳 撮影 リモコン【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 30分に出品され03月29日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クランプ ハンガー ブラック 10個 セット 舞台 照明 金属 ステージ スポット ライト 照明器具 天井 スタンド 6畳 撮影 リモコン



【商品説明】

・より安全にご使用頂くため落下防止用の補助ワイヤの併設をおすすめ致します。

・カラー：ブラック、シルバー 全体サイズ：（約）185mm×100mm×20mm

・屋内での使用以外にも、使い方によっては屋外にも設置可能です。

・舞台照明やスポットライトの設置にお役立てください。

・舞台照明用 金属製 クランプハンガー ブラック 10個セットです。



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 3.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。