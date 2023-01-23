『Seagate 内蔵 Video 3.5 HDD 2TB ( 3.5インチ / SATA 6Gb/S / 5900rpm / 64MB )【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 27分に出品され03月29日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Seagate 内蔵 Video 3.5 HDD 2TB ( 3.5インチ / SATA 6Gb/S / 5900rpm / 64MB )
【商品説明】
・インターフェース : NCQ搭載SATA 6Gb/秒 容量 : 1TB
・回転速度 : 5900rpm キャッシュ : 64MB
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7525円
326 入札履歴
終了
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