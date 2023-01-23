『トゥミ TUMI バックパック リュックアルファ3 ALPHA3ブラック メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 03時 24分に出品され04月29日 03時 24分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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トゥミ TUMI バックパック リュックアルファ3 ALPHA3ブラック メンズ



アメリカ生まれの人気ブランド「TUMI」

機能性とデザイン性がさらに進化したALPHA3

スリムなシルエットで、通勤時にハンズフリーの快適さを可能にしながらも、ビジネスにも使える外観を兼ね備えています



TUMI ALPHAランドセルシリーズです

14インチのラップトップです

TUMI刻字プレートです

個性的レタリングプレートです

バッグはパーソナライズされたレタリングをして、あなただけのパートナーを定義します。



ブランド名 ： TUMI（トゥミ）

製品:AlPHA 3 シリーズです



カラー

ブラック(黒)



■サイズ:

高さ 40.5 cm幅 29 cm奥行き 11.5 cm



外装：

ファスナー開閉によるメインコンパートメント

ファスナー開閉による保護パッド付PC用コンパートメント（最大15インチ）

フロントのU字型ファスナーポケット

フロントのファスナーポケット（マチ付き）

サイドのファスナーポケット×2（うち一つには防水加工を施しています。）

保護パッドがついたバックパックストラップ

レザーアクセントのトップ?キャリーハンドル

アド?ア?バッグ?スリーブ



内装：

保護パッド付タブレット用ポケット

オープンポケット×2

書類用ポケット×1

ファスナーポケット

メディアポケット×3

カードポケット×3

ペンループ×2

キーリーシュ



ストラップは調節可能です。

用途に合わせた調節可能なストラップがあり旅や日常の通勤に便利です



ファスナー開きです

ファスナーが開いているので、日常の物に簡単にアクセスできます







正真正銘のアウトレットショップにて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。



即購入OK



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ご了承いただけましたらご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

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