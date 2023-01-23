『【美品】FENDI フェンディ ショルダーバッグ ズッキーノ キャンバス ピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 40分に出品され03月04日 13時 40分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚪︎ブランド

FENDI

フェンディ



⚪︎アイテム

ショルダーバッグ

アクセサリーポーチ

ズッキーノ

ズッカ

FFロゴ 金具



⚪︎サイズ

タテ21.5cm

ヨコ22cm

マチ4cm

ショルダー最大120cm（調節可能）



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



⚪︎状態

部分的に微細な擦れ等（写真15,16）はありますが、全体的に目立った傷や汚れはないため、長くご使用いただける商品です。



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。



⚪︎カラー

ピンク系



⚪︎素材

キャンバス レザー



⚪︎付属品

保存袋



⚪︎配送

2〜3日程度で発送いたします。

大型連休、災害等で発送が遅れる場合がございますのでご了承ください。



⚪︎購入先

大手リサイクルストア



※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】FENDI

フェンディ

ショルダーバッグ

ズッキーノ

キャンバス

ピンク