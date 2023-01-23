『【ココア様専用】Apple AirPods MAX スペースグレイ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 23時 45分に出品され04月04日 23時 45分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶ ブランド : Apple アップル





▶ 商品状態 : 購入後、1年程の使用です。2度落としてしまい、傷がございます。ノイキャンやバッテリー、外部音取り込み等全て正常で問題ありません。





▶ カラー : スペースグレイ

▶ 定価:84,800円

▶ 型番 : MGYH3J/A 日本正規品です。

シリアル番号も箱、本体、接続画面と一致しておりますm(_ _)m



▶ 付属品 ◀

・本体

・ケース

・箱



－－－配送について－－－

▶ 基本1~2日でヤマト運輸にて発送させていただきます！



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【 #エルアイシーモール 】



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管理番号 : Z02772 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル