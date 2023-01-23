『✨希少•極美品✨FENDI マンマバケット ショルダーバッグ 黒 スエード【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 00時 19分に出品され04月28日 00時 19分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

FENDI フェンディ

ショルダーバッグ アクセサリー ポーチ ワンショルダー 肩掛け 肩かけ ハンドバッグ ミニ ボストン トートバッグ ケース

マンマバケット FF金具 シルバー ロゴ

スウェード レザー

保存袋、カード付属





日本流通自主管理協会（AACD）加盟のブランドリユース店にて、正規品であることを鑑定済みの商品を購入しましたのでご安心してお買い求めください☆





○サイズ

タテ19cm

ヨコ23cm

マチ12cm

ショルダー44〜56cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れなく極めて美品です✨

これからどんどんご使用可能なアイテムとなっております^_^

画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。





○カラー

ブラック 黒





○素材

スウェード スエード ベロア

レザー 本革



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号A3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨希少•極美品✨FENDI

マンマバケット

ショルダーバッグ

黒

スエード