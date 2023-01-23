『Ywbratsche様専用【美品】N.O.UN W/W SHIRTS DENIM【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 04分に出品され03月23日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナウンのデニムシャツです。

2022年秋に購入、休日に10回ほど着用しました。状態はとても綺麗です。丈夫な生地ですので、痛みやダメージ感はほとんどありません。着込むごとに味が出てくる一着、次のオーナーに育てていただければ幸いです。



現在も継続販売されているモデルです。

70年代シャツをアップデートし、身幅はありながら着丈や袖はすっきりとしたサイズ感です。

一年通して着れる生地感でエイジングも楽しめそうです。



サイズは2 Mサイズ

着丈71, 身幅62, 肩幅50, 袖丈58cm （公式サイトより）



定価: 17,380円（税込）



ご質問などございましたらお問合せください。







デニムカラー···濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ネセサリーオアアンネセサリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Ywbratsche様専用【美品】N.O.UN

W/W

SHIRTS

DENIM