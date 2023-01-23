『Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 8×25D ダハプリズム式 8倍25口径 SPEX8X【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 22時 10分に出品され04月14日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 8×25D ダハプリズム式 8倍25口径 SPEX8X



【商品説明】

・1000m先視界:143m

・ひとみ径:3.1mm

・アイレリーフ:10.0mm

・明るさ:9.6

・見掛視界:65.6

・近距離(最短合焦距離):2.5m



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。