『Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 8×25D ダハプリズム式 8倍25口径 SPEX8X【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 22時 10分に出品され04月14日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,467円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nikon 双眼鏡 スポーツスターEX 8×25D ダハプリズム式 8倍25口径 SPEX8X
【商品説明】
・1000m先視界:143m
・ひとみ径:3.1mm
・アイレリーフ:10.0mm
・明るさ:9.6
・見掛視界:65.6
・近距離(最短合焦距離):2.5m
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8467円
96 入札履歴
終了
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