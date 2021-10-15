『【輸入盤LPレコード】Embryonic Slumber / In Worship Our Blood Is Buried(2021/10/15発売)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 51分に出品され03月17日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 こちらの商品はUK盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



こちらの商品はネコポスでお届けできません。

2021/10/15発売

UK盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

IMPORTS

収録曲：