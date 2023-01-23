『カラコン ワンデー 1day one day カラーコンタクトレンズ 度あり 度なし LuMia ルミア お試し 10枚入り 6箱 10枚パック【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 12時 52分に出品され04月29日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【内容】

ブランド名：LuMia

医療機器販売名：ルミア

1日使い捨てカラーコンタクトレンズ

10枚入

カラー：スウィートブラウン、ヌーディーブラウン、シフォンオリーブ、スウィートブラウンプラス、ヌーディーブラウンプラス、シフォンオリーブプラス

度数：±±0.00(度なし)〜-8.00

BC(mm)：8.7※DIA14.5…8.9

DIA(mm)：14.2/14.5

着色外径：13.6※DIA14.5…13.8mm

製法：ラップイン構造(DIA14.2mm)/キャストモールド製法(DIA14.5mm)

高度管理医療機器承認番号：22600BZX00273A10



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