『カラコン ワンデー 1day one day カラーコンタクトレンズ 度あり 度なし LuMia ルミア お試し 10枚入り 6箱 10枚パック【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 12時 52分に出品され04月29日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【内容】
ブランド名：LuMia
医療機器販売名：ルミア
1日使い捨てカラーコンタクトレンズ
10枚入
カラー：スウィートブラウン、ヌーディーブラウン、シフォンオリーブ、スウィートブラウンプラス、ヌーディーブラウンプラス、シフォンオリーブプラス
度数：±±0.00(度なし)〜-8.00
BC(mm)：8.7※DIA14.5…8.9
DIA(mm)：14.2/14.5
着色外径：13.6※DIA14.5…13.8mm
製法：ラップイン構造(DIA14.2mm)/キャストモールド製法(DIA14.5mm)
高度管理医療機器承認番号：22600BZX00273A10
【お届け】※お取寄せ品
12時迄のご注文・ご入金確定で2-3営業日後発送
※土日祝は発送休業
※仕入先の状態により納期遅れ・欠品の場合あり
【検索】
カラコン カラーコンタクト からこん からーこんたくと 通販 処方箋不要 処方箋なし
1day ワンデー ワンデイー ワンディー わんでい わんでぃ わんでー
度なし 度あり 度入り 度つき るみあ
お試し トラベルパック ワンデイ one day
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット 送料無料
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット 送料無料
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-3.25 度あり) 4個セット 送料無料
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-3.25 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-3.25 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-2.00 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-2.00 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-1.25 度あり) 4個セット 送料無料
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-1.25 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-0.50 度あり) 4個セット 送料無料
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-0.50 度あり) 4個セット
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-0.50 度あり) 4個セット
¥ 7677
コンタクトレンズ/ネオサイトワンデーリングUV 4箱セット/カラコン/1day/送料無料
¥ 7654
コンタクトレンズ ネオサイト ワンデーリングUV 4箱セット カラコン 1day 送料無料
¥ 7654
落札価格7623円
365 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！