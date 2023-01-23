『Pelliccia イタリアンカーフレザー バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 40分に出品され03月14日 04時 40分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な本革】

このトートバッグは、100%本革で作られており、耐久性と高級感を兼ね備えています。



【イタリア製】

イタリアで製造されており、洗練されたデザインと職人技が光ります。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながらエレガントなデザインは、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: Pelliccia

- 素材: 本革

- 型番: BSB-0054

- 製造国: イタリア

- 小売価格: 89,000円



ご覧いただきありがとうございます。

色違いで二重で買ってしまったため出品させていただきました。

作りも色もとても良いので、どなたか使っていただける方にお譲りしたいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

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イタリアンカーフレザー

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