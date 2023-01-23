『audio-technica ATH-TWX9【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 05分に出品され03月12日 21時 05分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 オーディオテクニカの最上位機種

フルワイヤレスイヤホン

audio-technica ATH-TWX9

定価¥36,300



付属品、箱付き



2023年8月に購入 週に一回程度使用



出品の際、清掃は行わせていただきます。



シリコンカバーを装着していたので、ケースに傷はありません。



動作確認済





イヤホン

ワイヤレス

ワイヤレスイヤホン

Bluetooth

オーディオテクニカ

Audio-Technica

無線 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーディオテクニカ